Adobe aggiorna la propria suite: arriva il supporto al formato HEIF di Apple

Come ormai noto, conha introdotto un nuovo formato d’immagine salva spazio HEIF , che promette di far risparmiare una quantità importante di spazio dai dispositivi.

La maggior parte delle applicazioni di editing delle immagini e fotografia almeno ad oggi non sono in grado di supportarlo, ma la situazione sta rapidamente cambiando.

Adobe, infatti ha annunciato di aver rilasciato un aggiornamento per Camera Raw e Lightroom CC, che ora sono in grado di supportare l’HEIF.

Il primo è in grado di importare le immagini direttamente dai dispositivi iOS, mentre LightRoom CC per iPhone ed iPod consentono anche l’importazione di filmati ed immagini nei formati HEIC ed HEIF.

Purtroppo Photoshop CC non è ancora in grado di supportare il formato HEIF da iPhone ed iPad. Su Windows, invece, il formato ancora non è supportato, ma è solo una questione di tempo prima che lo diventi, sebbene anche da parte di Microsoft almeno al momento non siano arrivate indicazioni in riferimento ad una possibile introduzione della compatibilità.