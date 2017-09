Aeroporti internazionali in tilt: problemi al sistema di check-in

Caos in decine di aeroporti in tutto il mondo. Secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, il sistema che gestisce i check-in di 125 compagnie aeree,, sarebbe andato in tilt, provocando disagi non indifferenti.

In queste ore, infatti, migliaia di utenti segnalano disservizi e lunghe code ai banchi di accettazione negli aeroporti di Londra (Gatwick), Parigi (Charles de Gaulle), Francoforte, Washington DC, Baltimora, Melbourne, Seul, Tokyo, Singapore, Johannesburg e Zurigo.

L’azienda che ha sviluppato il software sostiene che si è trattato di un problema di rete di piccola entità, in via di risoluzione. A tal proposito, alcuni scali di Parigi, Zurigo e Francoforte hanno già fatto sapere di essersi messi alle spalle il problema, e che l’attività degli aeroporti sta gradualmente riprendendo.

Come sempre, vi invitiamo ad inviare eventuali segnalazioni attraverso i commenti di questa notizia. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci altre novità a riguardo.