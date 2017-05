AGCM: richiamo a Vodafone e Fastweb per le rimodulazioni

Il Garante per la Concorrenza e del Mercato ha richiamavo in via ufficiale gli operatori telefonici italiani Vodafone per le rimodulazioni delle proprie tariffe, avvenute qualche mese fa e che avevano già scatenato le proteste degli utenti.

Nella fattispecie, l’AGCM contesta alle due società le clausole previste nei contratti con gli utenti che consentono ad entrambi gli operatori di effettuare una rimodulazione della propria offerta senza indicare il fatto che “le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo sulla base di un giustificato motivo”.

Ai due operatori il Garante ha dato venti giorni di tempo per presentare appello, ma dovranno anche pubblicare sui rispettivi siti web l’estratto riguardante le clausole vessatorie presenti nei contratti di telefonia fissa e mobile. Tale pubblicazione dovrà restare online per venti giorni, in modo tale da risultare visibile a tutti i clienti.