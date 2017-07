AGCOM: cresce la banda larga in Italia, TIM primo operatore fisso

L’AGCOM ha pubblicato il nuovo rapporto dell’Osservatorio delle Comunicazioni, relativo al primo trimestre dell’anno in corso. Il documento, raggiungibile attraverso questo indirizzo, è relativo al primo trimestre dell’anno.

Nel periodo in questione, si registra una crescita del numero di linee fissa, che sono aumentate di 160 mila unità. Tale risultato è dovuto alla riduzione delle linee di TIM (-60 mila accessi) ed alla crescita di quelle degli altri operatori (+220 mila linee).

Proprio a riguardo, TIM si conferma il primo operatore per le reti fisse del paese, con una quota del 55%, in calo del 2,2% su base annua, seguita da Wind (13,1%), comunque in flessione dello 0,4%. Fastweb invece si attesta al terzo posto, grazie ad una crescita dello 0,9% che gli permette di raggiungere il 12,1%, mentre Vodafone è quarta all’11,7%.

Crescono anche le linee in fibra, che aumentano di 120 unità, una notizia che fa sicuramente piacere e che dimostra come il duro lavoro portato avanti dai vari operatori stia dando i suoi frutti. Le linee ADSL diminuiscono di 600 mila unità, attestandosi su 12,1 milioni.

Altrettanto interessante è la ripartizione per tipo di velocità:

A marzo 2017, il 55% delle linee a larga banda sono commercializzate con velocità pari o superiore a 10 Mbit/s

Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 30 Mbit/s crescono di 1,27 milioni di unità, arrivando a 2,78 milioni di accessi

Gli accessi con velocità compresa tra 10 e 30 Mbit/s sono aumentati di oltre 2 milioni di unità, raggiungendo i 6,1 milioni di accessi

Gli accessi con velocità inferiore a 10 Mbps, sono diminuiti di quasi 2,6 milioni

TIM ha registrato l’incremento maggiore degli accessi con velocità maggiori di 10 Mbps (circa 1,9 mln di linee), seguita da Wind Tre (+445 mila linee) e Vodafone (+341 mila linee).

TIM e gli altri cinque principali operatori del settore (Fastweb, WindTre, Vodafone, Linkem e Tiscali) rappresentano circa il 95% circa sia dei complessivi accessi con velocità maggiori di 10 Mbps, sia di quelli ultrabroadband, cioè con velocità superiore o uguale a 30 Mbit/s.

Per quanto riguarda le reti mobili, invece, Wind Tre si conferma market leader con il 32,7%, ma perde lo 0,5% su base annua. Vodafone guadagna l',1% ma resta al terzo posto con il 29,9%, dietro a TIM, che si attesta al 30%.

Nell’ultimo anno, il numero di SIM con accesso ad internet è cresciuto del 5,2%, arrivando a 52,7 milioni di unità, con i consumi medi mensili (2,20 giga al mese) in crescita di oltre il 4o% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.