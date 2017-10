AI avanzata nei videogames: la guida di everyeye sul loro funzionamento

L'avvento delle AI è sempre più vicino (anzi, è già iniziato) ma nel campo dei videogames ancora non si sono viste. In ambito di ricerca universitaria molti studiosi stanno cercando di applicare gli algoritmi di machine learning per realizzare intelligenze artificiali avanzate che riescano a comportarsi come un umano.

Con questa serie di articoli abbiamo l'obiettivo di mostrarvi non solo come può funzionare un'AI avanzata in un contesto come quello dei videogiochi, ma anche farvi capire quali sono le immense potenzialità di questi algoritmi, che per ora non sono ancora sfruttati per via dell'enorme costo computazionale che richiedono per essere eseguiti in real-time.

La ricerca è del Georgia Institute of Technology, di Matthew Guzdial, Boyang Li e Mark O. Riedl, che hanno creato un'AI in grado di derivare le regole di gioco di Super Mario Bros analizzando tutti i pixel a schermo frame per frame.

L'ultima parte verrà inserita non appena sarà online. Invitiamo qualunque utente che voglia esprimere un dubbio, avere chiarimenti su passaggi poco chiari o aggiungere considerazioni interessanti di commentare direttamente sotto questa news piuttosto che nei singoli articoli. Buona lettura!