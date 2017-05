AirPods: domanda superiore all'offerta, spedizioni in 6 settimane

Continuano a giungere indicazioni sui prodotti. L’amministratore delegato di, nel corso della conference call tenuta ieri sera dopo l’annuncio ufficiale dei risultati finanziari del Q1 2017, ha fatto il punto sulle vendite di accessori.

Cook, nella fattispecie, ha confermato che la domanda per le AirPods, ovvero le cuffie senza fili lanciate in concomitanza con l’iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, hanno riportato una domanda nettamente superiore all’offerta, e ciò è anche confermato dal fatto che ad oggi le stime di spedizione arrivano addirittura a sei settimana dall’invio dell’ordine.

Il CEO, però, non ha rivelato quante unità sono state vendute, in quanto vengono messe a bilancio sotto la voce “altri prodotti”, una categoria che include anche le vendite di Apple TV, iPod ed accessori a marchio Apple di terze parti, che nel corso del primo trimestre dell’anno hanno riportato un incremento del 31% su base annua.

Le AirPods sono state seguite dalle nuove cuffie BeatsX, lanciate nel mese di Febbraio, ovvero i primi auricolari ad utilizzare il chip W1 dopo gli auricolari della Mela.