Al CERN sono in costruzione nuovi strumenti per la scoperta di una nuova fisica

Studiosi del Politecnico Federale di Losanna e più di 8.000 ricercatori del CERN del progettohanno in programma undella loro attrezzatura per migliorare le rilevazioni degli scontri tra particelle nel gigantesco Large Hadron Collider (LHC), l'acceleratore di particelle più grande al mondo di 27 km in un tunnel circolare.

Per sapere come si svolgono gli esperimenti al CERN e come riescono a rilevare particelle come il bosone di Higgs o la tanto discussa materia oscura, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato.

Quel che si fa solitamente è accelerare due fasci di protoni, uno in senso orario e uno in senso antiorario, nell'acceleratore LHC, al fine di provocare degli scontri che generano molte particelle. Questi urti sono centinaia di milioni al secondo e l'attuale strumentazione di LHCb, uno dei 4 esperimenti di tutto LHC, è in grado di rilevarne solo 2.000 al secondo. Riuscire a catturare più dati potrebbe essere la chiave per rispondere a tante domande che gli scienziati si pongono da anni.

Quel che cercano in LHCb non sono conferme del modello standard della fisica, bensì indizi che conducano ad una fisica completamente nuova ed inesplorata. Infatti ci sono ancora misteri irrisolti che da decenni solleticano la mente dei ricercatori, come ad esempio il collegamento tra la fisica quantistica e la relatività generale di Einstein, dove è finita tutta l'antimateria dopo il big bang e qual è la vera natura della materia oscura che permea l'universo.

Per ora l'idea è di costruire un nuovo rilevatore in 'scintillating fiber' connesso all'acceleratore LHC nella caverna dove avvengono gli esperimenti LHCb. SciFi, questo è il suo nome, ed oltre a registrare più dati della strumentazione attuale potrà anche filtrare quelli più utili ai ricercatori. Secondo gli scienziati se LHC non riesce più a fornire dati per delle nuove scoperte fisiche, è necessario costruire nuovi rilevatori che serviranno alle future generazioni per ampliare le conoscenze nel campo scientifico.