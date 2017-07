Al via il lancio di WiFi.Italia.it, la prima rete WiFi nazionale

Si chiama, e sarà la prima rete WiFi nazionale, accessibile attraverso una registrazione da effettuare tramite l’app dedicata, che consentirà a turisti ed utenti di navigare gratis su internet.

La particolarità è data dal fatto che la registrazione dovrà essere effettuata solo una volta, dopo di che ogni volta che ci si avvicinerà ad un hotspot la connessione verrà effettuata in automatico.

Il progetto sarà curato da Infratel, e rappresenta un punto cardine dell’Agenzia per il Digitale, sebbene al momento sia coperto solo il centro nord Italia, fino a Roma ed al di sotto della capitale solo Bari.

Nella fattispecie, l’Emilia Romagna include molti hotspot, ma è anche la provincia di Trento, Milano, Firenze, Roma ed appunto Bari ad essere ampiamente coperta.

Il servizio, si legge nel comunicato, vuole essere un di più per i turisti e non tanto per i cittadini italiani, ma la speranza è di vederlo presto anche nelle zone più remote e quelle non coperte dalla rete LTE.