Al via oggi il Google I/O: la conferenza d'apertura alle 19:00

Parte ufficialmente oggi l’edizione 2017 del, l’annuale conferenza per sviluppatori del motore di ricerca, nel corso del quale la compagnia di Mountain View svelerà le novità software per l’anno da poco iniziato.

Il via è previsto, come da tradizione, alle ore 19:00 italiane di oggi, 17 Maggio, attraverso il keynote d’apertura che si terrà presso lo Shoreline Auditorium di Mountain View. I dirigenti che prenderanno parte alla conferenza di oggi si focalizzeranno presumibilmente su Android O, la nuova versione del sistema operativo che dopo qualche mese di beta è finalmente pronta a mostrarsi in via ufficiale, con le relative novità.

Google non dovrebbe invece presentare Android Wear 3.0, dal momento che proprio di recente è iniziato il rilascio della seconda generazione del sistema operativo indossabile, mentre uno dei temi caldi potrebbe essere la realtà virtuale e Daydream VR.

Non sono invece previsti i nuovi dispositivi della gamma Pixel, che quest’anno non prenderanno parte all’evento.