Alcune unità dell'S8 hanno memorie UFS 2.0 al posto delle UFS 2.1

Secondo quanto appreso da alcuni utenti, ci sarebbero delle differenze tra le diverse versioni deied S8 Plus con processorelanciate dasul mercato di recente.

A quanto pare, infatti, dei determinati modelli includerebbero le memorie UFS 2.0 al posto delle UFS 2.1, che sono presenti in tutti i modelli con processore Exynos.

La scoperta è stata effettuata da alcuni utenti del forum XDA, che hanno riscontrato la differenza principalmente nei Galaxy S8 con Snapdragon 835. E’ però altamente improbabile che Samsung rilasci una dichiarazione ufficiale sulla questione.

Tuttavia, come rivelato da alcuni esperti del settore, è praticamente impossibile notare differenze a livello di utilizzo, in quanto si tratta comunque di standard che riguardano la memoria e l’archiviazione. Lo standard UFS 2.1, infatti, non è molto più veloce del suo predecessore, e può raggiungere una velocità di scrittura di 300 Mbps, ma non influisce sull’esperienza d’uso in modo evidente.