Alcuni P10 di Huawei sarebbero più lenti di altri

Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, alcune unità deldisarebbero più lente rispetto ad altre. Engadget riferisce che dalla Cina sono arrivate molte segnalazioni di possessori che lamentano una velocità di lettura dei dati inferiore a quella sponsorizzata.

Nella fattispecie, con le memorie flash più veloci, si sarebbe registrata una velocità di lettura di 250 MB/s, contro i 750 MB/s sperati.

L’amministratore delegato di Huawei, Richard Yu, ha immediatamente risposto all’indiscrezione attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Weibo, la versione cinese di Facebook, affermando che non c’è alcun problema hardware del dispositivo. Yu ha rivelato che nella catena di montaggio è presente una grave carenza di memorie flash, e sostiene che Huawei per compensare il problema potrebbe rilasciare un aggiornamento software.

Engadget inoltre ha fatto notare che alcune unità del P10 non includono lo speciale rivestimento oleorepellente sullo schermo, progettato per ridurre le impronte digitali. Huawei infatti ha applicato un rivestimento di protezione dello schermo del dispositivo normale al posto di questo rivestimento oleorepellente.

I negozi comunque si stanno già adoperando per poter effettuare la sostituzione alle unità che non la includono.