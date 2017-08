Alcuni utenti di Chrome stanno riscontrando problemi con Facebook: #facebookdown

Si sta diffondendo a macchia d'olio sui social l'hashtag. Sembra proprio che molti utenti, sembra si tratti esclusivamente di quelli che utilizzanosu, stiano riscontrando numerosi problemi con i servizi di Facebook.

Per qualche problema tecnico che è difficile intuire in questo momento, infatti, il popolare social network sembra non funzionare in queste ore per molti utenti del browser di Google installato sul sistema operativo di Microsoft. Oltre a questo, il tutto sembra relegato solamente al territorio europeo, come riportato in questa mappa. Il disservizio sembra essere iniziato circa alle 11:30 italiane. Sembrerebbe, inoltre, che alcuni utenti abbiano riscontrato problemi già nella giornata di ieri.

Basta fare un giro sul solito sito Downdetector per rendersi conto delle numerose segnalazioni che stanno arrivando online. Va precisato, però, che noi in questo momento stiamo utilizzando proprio Chrome su Windows 10 e non abbiamo riscontrato nulla di tutto ciò, riuscendo ad usufruire completamente dei servizi di Facebook. Non è chiaro, dunque, da cosa dipenda il disservizio.