Alibaba: 350 Alfa Romeo Giulia vendute in 33 secondi

Il marchiocontinua ad essere estremamente popolare in Cina. Come rivelato dal quotidiano La Stampa, il gruppo italiano avrebbe messo in vendita suesemplari di, una versione appositamente realizzata per il gruppo cinese e disponibile a 63.000 Dollari.

Il successo è stato immediato: le trecentocinquanta vetture sono andate sold out in soli 33 secondi. Nel frattempo sono state vendute circa 60 Giulia Quadrifoglio a 148 mila Dollari l’una. Numeri che sicuramente faranno piacere al gruppo torinese, ed anche dal responsabile per il Sud Europa di Alibaba, Rodrigo Cipriani Foresio, arrivano dichiarazioni che fanno trapelare contentezza per l’incredibile successo: “la scelta di lanciare questo modello in esclusiva sulle piattaforme di Alibaba testimonia ancora una volta la volontà del Gruppo di continuare a lavorare a fianco di grandi brand come Alfa Romeo per portare il meglio del made in Italy ai consumatori cinesi, la cui domanda per prodotti stranieri continua a crescere” ha affermato il dirigente.