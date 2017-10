Alibaba: investiti 15 miliardi di dollari per sfidare Amazon e Google

Il colosso cinese dell’e-commerceannuncia nuovi investimenti in ricerca e sviluppo:di dollari in tre anni, per sfidare i due giganti americani. A rivelarlo è il

La cifra messa sul piatto da Alibaba verrà destinata al potenziamento del cloud e all’intelligenza artificiale. Finora gli investimenti del gruppo cinese in ricerca e sviluppo erano stati circa 6 miliardi di dollari, una cifra inferiore a quella spesa dai giganti Internet americani, che vedono Alphabet investire 13,9 miliardi di dollari e Amazon 16 miliardi di dollari.

L’Accademia Damo, che si occuperà di gestire i 15 miliardi di dollari di investimenti di Alibaba, aprirà i nuovi centri in Cina, Israele, Stati Uniti, Russia e Singapore. Assumerà inoltre 100 ricercatori per lavorare sull'intelligenza artificiale (AI), il computing quantistico e il fintech, la tecnologia applicata alla finanza. Alibaba con queste mosse punta a rendersi competitivo con i leader mondiali nel settore del commercio elettronico, della logistica e del cloud.

Il mercato cinese è importantissimo per l’e-commerce, dato che la maggior parte delle transasioni commerciali avviene su internet. La Cina col suo miliardo e 300 milioni di persone rappresenta il mercato nazionale più grande del mondo. Amazon, che in Cina non è molto utilizzato, è quindi avvisato per la sfida a livello mondiale.