All'interno della luna potrebbe esserci più acqua di quel che si pensa

Gli scienziato hanno trovato indizi sulla quantità di acqua all'interno della Luna che sembra essere molto più grande dei risultati degli studi passati. La ricerca è merito della Brown University che ha studiato come l'acqua rimane intrappolata nel vetro vulcanico.

Ralph Milliken, principale autore della ricerca, ha affermato che in passato si pensava che la Luna fosse arida, invece pian piano stiamo scoprendo che è molto più simile alla terra di quanto si credesse. Già nel 2008 furono trovate tracce di acqua sotto il vetro vulcanico ed ora che le ricerche sono sempre più approfondite si è arrivati a questo risultato di cui potete ammirare una foto in fondo alla news.