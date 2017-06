Allineamento di Saturno: oggi è il giorno migliore per ammirarlo nel cielo

Oggi 15 giugno Saturno, la terra e il sole saranno perfettamente, evento che accade una sola volta l'anno: tutti gli appassionati di astronomia possono alzare il proprio sguardo durante la notte e godersi il pianeta anche ad occhio nudo.

Saturno non sarà visibile solo oggi, ma il particolare allineamento rende questo giorno perfetto per apprezzarne tutti i dettagli, perché risulterà più luminoso e meno distante dalla terra (circa 1'352 milioni di km). Non è necessario un telescopio per l'occasione, ma è estremamente consigliato se volete dare un'occhiata all'anello del secondo pianeta più massiccio del sistema solare.

Per individuare Saturno bisognerà guardare a Sud-Est nella prima parte della notte, a Sud nelle ore centrali e a Sud-Ovest prima dell’alba. In fondo trovate una mappa per orientarvi ed individuare il pianeta rispetto alle altre stelle. Buona visione!