Alphabet annuncia un'altra trimestrale da record

Ennesimo trimestre da record per, la holding di, che nella giornata di ieri ha annunciato i risultati finanziari per il trimestre concluso a Marzo, nel corso del quale ha riportato ancora una volta l’ennesima situazione finanziaria in crescita.

Gli utili per azione sono pari a 7,73 Dollari, 2 Dollari in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente grazie alla divisione che si occupa del marketing e delle pubblicità, che continua ad essere una gallina dalle uova d’oro per la compagnia di Mountain View.

I ricavi generali su base annua hanno registrato un incremento del 22%, pari a 22,750 miliardi di Dollari.

Interessante notare anche che, come si può leggere dal rapporto pubblicato a questo indirizzo, Alphabet grazie alla situazione finanziaria positiva ha aumentato il proprio organico aggiungendo 10.000 dipendenti in più.

“I nostri eccellenti risultati rappresentano un inizio di 2017 fantastico, con ricavi in crescita del 22% rispetto al primo trimestre del 2016” ha affermato Ruth Porat, CFO di Alphabet.