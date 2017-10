Alphabet: la città digitale nascerà vicino Toronto?

A quanto pare l’unità diche si sta occupando della progettazione della città digitale di, sarebbe vicina a trovare un accordo per sviluppare lo spazio urbano sul litorale di Toronto, almeno secondo quanto affermato dal Wall Street Journal.

Sidewalk Labs, infatti, avrebbe scelto il lungomare est di Toronto, e le parti starebbero già discutendo un accordo. Almeno al momento ancora non sono noti i piani di sviluppo, tanto meno i costi, ma il progetto prima di vedere la luce dovrà passare attraverso l’approvazione di Waterfront Toronto, l’agenzia che sovrintende lo sviluppo della città, che potrebbe arrivare già nel corso del mese.

Google, interpellata da alcuni giornali sulla questione, non ha voluto commentare la relazione.

Alphabet ha creato Sidewalk Labs nell’ormai lontano 2015, con l’obiettivo di creare una città completamente tecnologica per dimostrare al mondo l’applicazione delle nuove tecnologie sull’urbanizzazione e sul consumo energetico. Il ramo societario è guidato da Dan Doctoroff, ex amministratore delegato di Bloomberg nonché vicesindaco per lo sviluppo economico e la ricostruzione di New York.