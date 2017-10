Alphabet consegna i burritos in Australia tramite drone

torna a far parlare di se. La famosa ala di Alphabet , infatti, ha effettuato una serie di consegne di test attraverso droni, che ha utilizzato per portare a destinazione dei burritos ed alcune medicine.

Il tutto è stato effettuato per capire le reali potenzialità del servizio di consegna attraverso drone. Alphabet ha collaborato con la catena Guzman y Gomez e le farmacie Chemist Warehouse, per consegnare gli ordini ad un gruppo di tester che vivono in una zona rurale, i quali sono a distanza di 40 minuti di macchina all’andata e 40 minuti al ritorno per raggiungere il supermercato o ristorante più vicino.

Project Wing ha utilizzato dei droni che includono dei sensori in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli. Chiaramente questi test serviranno per capire la reale fattibilità di questo servizio, ed è doveroso sottolineare che in un ambiente rurale come questo, in cui non sono presenti grossi edifici.

James Ryan Burgess, che supervisiona il progetto, ha affermato che i test sono stati effettuati con i burritos in quanto si tratta di un cibo che necessita di essere consegnato mentre è ancora caldo, ma le reali potenzialità saranno tangibili soprattutto con i farmaci.