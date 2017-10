Alphabet investe 1 miliardo di dollari su Lyft, la concorrente di Uber

, una compagnia simile a, ha appena ricevuto 1 miliardo di dollari di finanziamento da, portando il proprio valore a 11 miliardi di dollari.

Il finanziamento è stato guidato da CapitalG di Alphabet. Lyft ha condiviso la notizia in un post sul blog ufficiale e ha sottolineato che nell’ultimo periodo ha gestito oltre 500 milioni di corse fino ad oggi e ha ampliato la sua copertura negli Stati Uniti al 95% della popolazione, invece del 54% all'inizio del 2017.

Alphabet è interessato alle vetture a guida autonoma in quanto la società possiede già Waymo. A maggio, Waymo e Lyft hanno annunciato che le due società avrebbero lavorato insieme nella produzione di auto senza pilota. Successivamente Lyft annunciò che avrebbe sviluppato la propria tecnologia di guida autonoma, affermando che era "fondamentale" per il suo business.

L'interesse di Alphabet ha senso se si smette di pensare a Lyft solo come un servizio di condivisione di macchine e più come a una compagnia che produce auto senza pilota. A differenza di Uber che non sta passando bei periodi, Lyft è silenziosamente in crescita come alternativa sempre più utilizzata. Questo finanziamento può aiutare a mettere in equa posizione l'azienda come rivale di Uber, piuttosto che essere costantemente considerata come seconda scelta.