Alphabet: Project Loon porta internet a Puerto Rico con le mongolfiere?

Project Loon , il progetto deldiche promette di portare internet in tutto il mondo utilizzando delle semplici mongolfiere, potrebbe contribuire ad alleviare la crisi in Porto Rico. A confermarlo la stessa holding di

In un breve tweet inviato sul proprio account ufficiale, il team ha rivelato di essere al lavoro per capire se sono presenti le condizioni per portare la connettività WiFi in un paese in emergenza come Porto Rico, che è stata letteralmente devastato dall’Uragano Maria di categoria 4, che ha lasciato molte zone del paese senza elettricità ed acqua potabile.

La calamità naturale ha arrecato danni devastanti alle infrastrutture che gestiscono le comunicazioni nell’isola. Ad oggi, oltre il 90% del territorio è offline e la quasi totalità dei residenti non è in grado di contattare amici e parenti.

Anche Facebook si sta adoperando per dare supporto: all’inizio della scorsa settimana ha annunciato di essere al lavoro per inviare un team specializzato in connettività nel paese, ed ha anche in programma una donazione da 1,5 milioni di Dollari.

Project Loon è nato nel 2011 per scopi come questi, e l’azienda di Mountain View ha già eseguito diversi test in Nuova Zelanda e Brasile, stringendo una partnership anche in Indonesia e Sri Lanka per implementare l’LTE sulle mongolfiere. La sfida che si troverà di fronte in Porto Rico probabilmente però sarà più ardua del previsto.