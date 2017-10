Altro stop per Uber: sospeso UberPop in Norvegia dal 30 Ottobre

Non si placa il periodo nero per Uber . La società americana, infatti, ha annunciato la sospensione di, il servizio di carsharing che è stato bloccato anche in Italia, in Norvegia.

La decisione è stata annunciata dalla compagnia in una nota ufficiale, in cui motiva la scelta affermando che la società è in attesa di una nuova regolamentazione da parte delle autorità locali.

“Vogliamo dare al mercato il segnale che Uber vuole essere sottoposta ad una regolamentazione, un concetto che abbiamo espresso più volte negli ultimi mesi” afferma Carl Edvard Endresen, il capo di Uber Norvegia.

La notizia ha avuto un ego importante in patria, ed alcuni quotidiani come E24 riferiscono che il ministero dei trasporti prossimamente dovrà rispondere all’autorità di sorveglianza, che aveva chiesto già da tempo al governo di individuare delle norme per regolamentare il settore, in quanto servizi come Uber non fanno altro che limitare la libera concorrenza. La scadenza è fissata al 27 Ottobre, mentre UberPop smetterà funzionare dal 30 Ottobre.