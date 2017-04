Amanti della NASA e dei LEGO? Arriva il set "spaziale" pensato per voi

La compagnia dei mattoncini danesi ha annunciato il suo nuovo pick direttamente da, il portale che permette agli appassionati di caricare i loro progetti nella speranza che possano diventare autenticidisponibili in commercio. Si tratta di un "modellino" alto un metro dedicato all'

Non si tratta certo del primo set Lego dedicato allo spazio (la prima linea dedicata agli shuttle risale al 1978), ma forse è il più imponente di tutti i tempi.

L'Apollo Saturn V della lego potrà essere diviso nelle sue tre fasi di partenza visto che i moduli possono essere staccati individualmente. Addirittura prevede una riproduzione della capsula per l'atterraggio su acqua, oltre che il modulo lunare e un set di tre lego minifigures. Il set misura circa un metro (è in scala 1/110) e conta un totale di 1,969 mattoncini (come l'anno dell'allunaggio), il che lo colloca nella fascia di grandezza media-alta per numero di pezzi. Altissima per quanto riguarda le dimensioni, invece, visto che un set così alto non era ancora mai stato rilasciato.

Il set sarà disponibile in commercio a partire dal primo giugno per il prezzo di 119.99€.