Amazon: 30 Euro di sconto sul Kindle Paperwhite

In occasione della Festa del Papà,ha annunciato un interessante sconto su quello che è a tutti gli effetti il miglior ebook reader della compagnia. Si tratta del, che può essere portato a casa con uno sconto di 30 Euro, direttamente sul sito web ufficiale della compagnia di Chicago.

Il Paperwhite, come detto poco sopra, rappresenta, l’offerta più importante di Amazon nel campo degli e-book reader, e lo sconto si applica su tutte e tre le varianti.

I modelli WiFi Only partono da 99 Euro ed arrivano a 109,99 Euro per la versione senza offerte speciali, mentre il Kindle Paperwhite con 3G + WiFi ha un prezzo minimo di 159,99 Euro per toccare quota 169,99 Euro. L’ideale per coloro che sono alla ricerca di un regalo.

E’ bene però precisare che il dispositivo viene venduto senza adattatore per ricarica e custodia, che dovranno essere acquistati a parte.