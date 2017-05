Amazon: 5 Euro di buono sconto sull'installazione dell'app ufficiale

torna alla carica con una nuova, simpatica, promozione. Per tutti coloro che installeranno l’app ufficiale del gigante degli e-commerce, ed accedendo con il proprio account, si potrà godere di un buono sconto di 5 Euro semplicemente cliccando sul banner presente nella home.

La promozione è valida in caso di primo login effettuato tra il 19 Maggio ed il 31 Maggio 2017, mentre per coloro che hanno già effettuato almeno un accesso, non sarà possibile riscattare il buono.

L’offerta, inoltre, è disponibile solo sulle app per iPhone ed Android e si applica esclusivamente ai clienti che hanno ricevuto la mail o che visualizzeranno il banner. Ciascun cliente potrà beneficiare una sola volta del buono per ogni account, e non è cumulabile con altre promozioni.

Il buono sconto sarà detratto automaticamente dal saldo finale del prossimo acquisto idoneo su amazon.it fino alle 23.59 del 7 Giugno 2017, dopo di che scadrà e non sarà più valido. Le condizioni d’uso generali sono disponibili sulla pagina dedicata all’offerta, disponibile a questo indirizzo.