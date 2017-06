Amazon ha acquisito la nota catena di supermercati Whole Foods Market

si è appena comprata, forse qualcuno di voi lo conosce per la parodia che South Park fece un paio di stagioni fa, ad ogni modo stiamo parlando di una catena di supermercati attenta alla qualità, pensata per un target che pretende molto. L'acquisizione è costata ad Amazon 13.7 miliardi di dollari. Ne varrà davvero la pena?

I punti vendita della catena continueranno ad operare sotto il brand Whole Foods una volta che l'accordo sarà completato, il che dovrebbe accadere verso la fine di quest'anno. Nel frattempo Amazon e Whole Foods dovranno ottenere l'approvazione dei regolatori e degli azionisti della catena di supermercati.

"Milioni di persone amano Whole Foods Market perché offrono il cibo organico e biologico migliore, e rendono mangiare sano divertente", ha dichiarato il fondatore di Amazon Jeff Bezos. "Whole Foods Market ha soddisfatto, nutrito e deliziato i suoi clienti per quasi quarantanni. Stanno facendo un lavoro fantastico e noi vogliamo che continui così".

"Questa partnership è un'opportunità per massimizzare il valore di Whole Foods Market per i suoi azionisti e, allo stesso tempo, per estendere la nostra missione e portare la massima qualità ai nostri clienti", ha dichiarato soddisfatto il CEO di Whole Foods Market John Mackey che continuerà il suo incarico anche dopo l'acquisizione. Salvo anche il quartier generale della compagnia, che rimarrà ad Austin, in Texas.