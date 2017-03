Amazon acquista souq.com, l'Amazon del Medio Oriente

è già il negozio online numero uno al mondo, ma non è estremamente popolare nel Medio Oriente. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare, dal momento che dopo mesi di trattative, il gigante diha finalizzato l’acquisizione di, noto come l’

L’annuncio è stato dato dal vice presidente di Amazon, Russ Grandinetti, il quale ha rivelato che le trattative sono state più facili del previsto in quanto entrambi i siti “condividono lo stesso DNA”, e questa acquisizione permetterà alle due compagnie di “offrire il miglior servizio possibile nella regione”.

Il prezzo non è stato rivelato, ma nel 2016 uno dei fondatori di Souq aveva lasciato intendere che ci sarebbe voluto 1 miliardo di Dollari per rilevare la compagnia. TechCrunch tuttavia ritiene che l’affare si sia chiuso per una cifra vicino ai 650 milioni di Dollari, un investimento che giustifica pienamente il fatto che Amazon ora avrà un punto di appoggio in Egitto, Arabia Sudita ed Emirati Arabi.

Souq ha anche sviluppato un metodo di pagamento proprietario in quanto le carte di credito non sono onnipresenti nella zona. Resta anche da capire se Amazon effettuerà un rebrand oppure se manterrà il marchio.