Amazon aderisce per il secondo anno consecutivo al programma 18app

Amazon.it figura infatti tra i siti web nei quali i neo diciottenni italiani possono investire il proprio bonus. I giovani nati nel 1999 potranno scegliere di acquistare prodotti culturali di diverse categorie: Libri (compresi i testi scolastici) e eBook Kindle, ma anche musica registrata come CD, Vinili, MP3 e DVD Musicali.

Ad oggi, i nati nel 1998 che hanno già utilizzato il bonus 18app su Amazon.it, hanno acquistato soprattutto testi scolastici come manuali e kit di preparazione ai test universitari ma anche volumi di narrativa. Nella Top 5 dei testi maggiormente acquistati figurano Harry Potter - La serie completa di J.K. Rowling, Alpha Test Ingegneria. Kit di preparazione di S. Bertocchi, V. Balboni, D. Berto, A. Sironi, C. Tabacchi, Manuale di Meccanica di L. Caligaris e S. Fava, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di A. D’Avenia e Alpha Test per Professioni sanitarie di S. Bartocchi, D. Rodino and A. Sironi. Sardegna, Basilicata e Abruzzo sono le tre regioni italiane in cui il buono è stato maggiormente utilizzato su Amazon.it, seguite da Puglia, Marche, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania e Molise.

Per ottenere il bonus cultura, i neo diciottenni italiani nati nel ‘99 hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per registrarsi su www.18app.it attraverso la propria identità digitale (SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per richiedere le credenziali SPID i ragazzi dovranno rivolgersi a uno dei quattro Identity Provider abilitati (InfoCert, Poste Italiane, Sielte e TIM), indicando il proprio indirizzo email, numero di cellulare, documento di identità valido e tessera sanitaria. Potranno completare l’identificazione tramite PC o di persona recandosi negli uffici dell’Identity Provider scelto. Una volta ottenuto il bonus cultura, i diciottenni italiani nati nel ’99 potranno utilizzarlo su Amazon.it fino al 31 dicembre 2018, mentre per i giovani classe 1998, già registrati sul sito 18app.it, c’è ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per spendere il proprio buono su Amazon.it.

Per utilizzare il bonus cultura su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare buoni del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito www.18app.it, e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere quindi utilizzati per acquistare i prodotti selezionati su Amazon.it in un’unica sola soluzione o in diverse occasioni. Per maggiori informazioni visita il sito www.amazon.it/18app.

All’interno della pagina Amazon dedicata all’iniziativa, consultabile al link www.amazon.it/18app, i ragazzi hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per beneficiare del bonus cultura e ottenere il codice Amazon, le FAQ con relative risposte, ed anche un video tutorial che spiega tutti i passaggi necessari per l’utilizzo di 18app.