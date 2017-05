Amazon aggiorna la gamma Fire Tablet ed aggiunge dei modelli per bambini

ha silenziosamente annunciato un importante aggiornamento per la propria linea di tablet , a cui si aggiunge una versione per bambini, battezzata, del proprio. Riguardo gli altri tablet, ilè ora più sottile e leggero, ed include un display migliore in termini di contrasto e lettura dei testi.

Il Fire HD 8, invece, rimarrà praticamente identico, ma la differenza sta nel prezzo, che passa dagli 89,99 Dollari precedenti ai 79,99 Dollari attuali. Il Fire 7, invece, resterà a 49,99 Dollari. I nuovi dispositivi saranno in vendita dal 7 Giugno con i preordini che partiranno già da oggi. Per quanto riguarda la variante per bambini, Amazon amplierà la gamma ed offrirà il servizio FreeTime Unlimited, che a 2,99 Dollari al mese consentirà ai genitori di monitorare e controllare l’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli. Sarà anche possibile limitare i contenuti a cui questi possono accedere, le categorie di libri ed applicazioni da scaricare ed ovviamente i siti web.

La Kids Edition del Fire 8 HD costerà 129,99 Dollari, con un anno di FreeTime Unlimited gratuito, e due anni di garanzia “senza preoccupazioni”, il che vuol dire che Amazon sostituirà il dispositivo indipendentemente dal danno arrecato.