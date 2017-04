Amazon amplia Prime Now: disponibile anche da PC

ha ulteriormente ampliato il servizio, portandolo anche su PC desktop e non solo su mobile come accadeva in precedenza. Questo permetterà a tutti coloro che sono in possesso di un abbonamentodi fare la spesa direttamente dal computer per riceverla nel giro di due ore.

Il funzionamento è molto semplice: basta collegarsi a questo indirizzo, verificare che la propria zona sia coperta dal servizio ed effettuare comodamente la spesa. Come si legge nelle FAQ ufficiali, gli utenti potranno scegliere tra la consegna gratuita in due ore o, a 6,90 Euro, accedere a quella di un’ora, il tutto su un importo minimo di 25 Euro.

Al momento Amazon Prime Now, però, è disponibile solo nell’hinterland milanese, ma la compagnia di Jeff Bezos è al lavoro per espanderlo nel resto della penisola.

Prime Now copre oltre 20.000 prodotti di 25 categorie, tra cui quelli per la casa, alimentari, elettronica, idee regalo ed altro. Su Google Play ed App Store è anche disponibile l’app dedicata.