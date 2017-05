Amazon annuncerà oggi il nuovo Echo con touchscreen?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal,potrebbe annunciare già nella giornata di oggi il nuovo altoparlante Ecco con touchscreen. sebbene non sia stato organizzato alcun evento dedicato.

Il dispositivo, a giudicare dagli ultimi rumor, dovrebbe supportare le video chiamate, e sarà anche compatibile con dispositivi che fanno parte del mercato smart home. Gli utenti potranno anche essere in grado di effettuare chiamate in modo simile a Skype di Microsoft.

Il Journal ritiene che Amazon lo lancerà sul mercato ad un prezzo di circa 200 Dollari, circa 50 Dollari in più rispetto all’Echo introdotto alla fine del 2014, che attualmente costa 149 Dollari, con gli Echo Tap ed Echo Dot che hanno prezzi ancora più bassi.

I dipendenti del gigante degli e-commerce hanno testato il nuovo Echo per diversi mesi, ed alcune immagini trapelate in rete hanno anche confermato la presenza di un display touchscreen.

Amazon ha intenzione di spingere massicciamente su questa nuova generazione dell’altoparlante intelligente, che potrebbe permettergli di dominare il mercato per i prossimi anni.