Amazon annuncia Kindle Oasis resistente all'acqua, in arrivo il 31 ottobre

A sorpresa, Amazon ha annunciato il nuovo, il primo dispositivo della serie resistente all'acqua, disponibile dal prossimo 31 ottobre con prezzi a partire da. Di seguito, tutte le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Kindle Oasis presenta uno schermo antiriflesso da 7 pollici (risoluzione 300 ppi) con visibilità ottimale anche sotto la luce del sole (luce frontale a regolazione automatica), il lettore è resistente all'acqua con certificazione IPX8 (resiste a immersioni in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità massima di 2 metri) e si distingue per un design sottile ed ergonomico che integra solamente i pulsanti per cambiare pagina.

Presente una batteria a lunga durata capace di garantire settimane di autonomia con una singola carica. Kindle Oasis è ora disponibile per il preordine nel solo colore nero nelle versioni 8 GB Wi-Fi (249.99 euro), 32 GB Wi-Fi (279.99 euro) e 32 GB Wi-Fi + 3G (339,99 euro).

