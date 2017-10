Amazon: arriva in Italia Renewed, il programma per i prodotti ricondizionati

Amazon ha annunciato il lancio italiano di, il nuovo programma per i prodotti ricondizionati, certificati dal gigante di Seattle e che abbracciano molte categorie.

Oltre ai classici cellulari, smartphone e prodotti d’informatica, infatti, potranno essere acquistati videogiochi, dispositivi Amazon (come i Kindle), orologi ed elettrodomestici.

La compagnia, nella pagina dell’iniziativa sottolinea che “ogni prodotto Ricondizionato Certificato su Amazon Renewed è un prodotto testato e certificato "come nuovo" dal venditore (per i soli prodotti Marketplace), o da Amazon EU SARL o dal fornitore del prodotto (per i soli prodotti venduti da Amazon EU SARL e acquistati da altri fornitori), e in ogni caso dal produttore o da un soggetto specializzato in processi di ricondizionamento”.

La fase di ricondizionamento comprende test diagnostici completi, sostituzione di componenti difettose, pulizia interna e riconfezionamento. Gli utenti riceveranno a casa i prodotti compresi di accessori, e su di essi è inclusa una garanzia di un anno fornita dal produttore, dai soggetti specializzati nel ricondizionamento e dal venditore.