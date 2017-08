Amazon: un buono da 50 Euro sull'acquisto di alcuni prodotti Windows

Interessante promozione lanciata da. Fino al 30 Settembre 2017, infatti, acquistando uno dei prodotti basati sue presenti a questa pagina, gli utenti riceveranno un buono sconto del valore di 50 Euro valido per l’acquisto di uno o più prodotti disponibili nel catalogo italiano del gigante degli e-commerce.

L’offerta si applicherà esclusivamente ai prodotti compresi nella selezione, ed è valida unicamente per ordini effettuati su Amazon.it in relazione ai prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terze parti sulla piattaforma Marketplace di Amazon.

Il buono sconto ricevuto verrà automaticamente caricato nell’account del cliente e può essere utilizzato fino alle 23:59 del 14 Novembre 2017 per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire.

Per ogni ordine effettuato, sarà possibile ricevere un solo buono sconto. Il buono sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso sui medesimi prodotti, non è trasferibile né convertibile in denaro. Termini e condizioni disponibili qui.