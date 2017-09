Amazon consegnerà la spesa in un'ora a Bologna da Ottobre?

rinnova la sfida al settore dell’e-commerce e riparte da Bologna, dove il gigante di Seattle ha annunciato che presto sarà in grado di consegnare la spesa alimentare a casa nel giro di un’ora, il tutto grazie ad un nuovo magazzino specializzato in questo tipo di consegne.

Magazzino che, secondo quanto riportato da Repubblica, sarà localizzato a Crespellano, nella zona industriale di via Lunga. Qui sono in corso per rispettare la scadenza prefissata dai dirigenti: il 3 Ottobre, giorno in cui il servizio dovrà diventare operativo ed accessibile per i tanti bolognesi e studenti universitari che affollano la città.

Una scelta non casuale, anche per le collocazione strategica di Bologna, che segue il mega magazzino di Piacenza.

Ma veniamo all’aspetto puramente tecnico.

La sede di Crespellano sarà un hub da 8 mila metri quadri, una dimensione esigua rispetto ai 100 mila metri quadri di Piacenza, ma che nonostante ciò potrà rivoluzionare le consegne per gli abitanti. Amazon infatti riuscirà a garantire il servizio di spesa rapida, già attivo da tempo nell’hinterland milanese. Gli utenti potranno fare la spesa online per vedersela consegnata in un’ora. Nella lista degli alimenti, a quanto pare, successivamente saranno inclusi anche frutta e verdure fresche, ma almeno al momento da Chicago non sono arrivate conferme o smentite sul progetto. L’indiscrezione però è stata pubblicata da Repubblica, che cita fonti molto informate sulla questione.