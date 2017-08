Amazon: ecco le città che leggono di più, Milano ancora al primo posto

: Mentre gli italiani sono immersi nella lettura sotto l'ombrellone o al fresco dei boschi sui monti, Amazon rilascia la classifica delle città italiane che leggono più libri. La classifica è stata stilata prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo ed eBook acquistati dagli italiani durante l’ultimo anno.

Questa la Top 10 delle città italiane che leggono di più:



2016:

Milano Padova Verona Trieste Trento Bologna Bergamo Firenze Roma Vicenza



2017:

Milano Trieste Padova Bologna Trento Roma Verona Firenze Torino Udine

Per il quinto anno consecutivo Milano si conferma la maggiore appassionata di libri sia in formato cartaceo sia digitale, conquistando il primo posto della classifica. Medaglia d’argento per Trieste che, a sorpresa, raggiunge il secondo posto rispetto al quarto dello scorso anno. Perde invece una posizione Padova, slittando al terzo gradino e scalzando così Verona che precipita al settimo posto, perdendo ben 4 posizioni rispetto allo scorso anno. Bologna guadagna due posizioni e si attesta al quarto posto, mentre Trento resta salda in quinta posizione.



Cresce la lettura a Roma, che risale tre posizioni e arriva al 6° posto. Dopo Verona, chiudono la classifica Firenze, che per il secondo anno consecutivo si attesta ottava, e due new entry: Torino (9a) e Udine(10a). Bergamo (12a) e Vicenza (13a) escono così dalla top 10 di quest’anno e si posizionano dopo Cagliari (11a), mentre le altre principali città italiane ottengono posizioni più basse nella classifica: Genova è 16a, Venezia 29a, Napoli 38a e Palermo 39a.



Per quanto riguarda la classifica delle 10 città italiane che prediligono leggere in formato digitale, scaricando i testi da Amazon.it, Milano, Trieste e Trento sono le regine indiscusse, mentre Torino (14a) e Roma (15a) le grandi assenti. In quarta e quinta posizione si classificano Padova e Bolzano seguite da Bologna, Cagliari, Verona, Udine e Bergamo.

Anche quest’anno la classifica rilasciata da Amazon mostra una Milano appassionata per la lettura di ogni genere ad esclusione del romanzo rosa, dove viene scavalcata dalla non poi così fredda Bolzano.

In ultima posizione nella top 10 delle città che prediligono i libri di cucina c’è Bergamo, preceduta da Udine e Trento. Firenze è la seconda città dove si apprezzano maggiormente i libri dedicati ai viaggi, mentre Trieste è terza per quanto riguarda i libri sull’economia, affari e finanza.