Amazon ha effettuato la prima consegna con un drone negli USA, il video

sta testando da tempo le consegne attraverso i droni. Nel corso della settimana che si sta per concludere, però, il gigante degli e-commerce ha effettuato la prima consegna attraverso, ed ha anche rilasciato il filmato che trovate in calce.

La consegna è stata effettuata in maniera completamente autonoma, e per Amazon rappresenta una prima assoluta: mai infatti prima d’ora i propri droni avevano volato in America, ma non si tratta della prima consegna in assoluto effettuata attraverso questo nuovo metodo, dal momento che qualche mese fa è toccato al Regno Unito.

Interpellato da The Verge, il vice presidente di Prime Air, Gur Kimchi, ha affermato che questo volo “rappresenta un passo in avanti verso il nostro obiettivo di effettuare consegne in 30 minuti”, ma ha aggiunto che la consegna è stata condotta con l’assistenza dell’FAA. Proprio quest’ultima parte è estremamente interessante in quanto dimostra ancora una volta che i droni non sono in grado di essere autonomi al 100% e necessitano dell’assistenza e dell’approvazione delle autorità di regolamentazione.