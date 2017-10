Amazon fa sul serio: pronta a lanciare un proprio corriere

Brutte notizie per i corrieri, almeno negli Stati Uniti. Amazon , infatti secondo quanto riportato da alcuni giornali a stelle e strisce, starebbe testando un nuovo servizio di consegna con l’intento di rendere i prodotti disponibili più velocemente e garantire le consegne gratuite in due giorni.

Questo servizio, a quanto pare, avrà anche l’obiettivo di evitare il sovraffollamento dei magazzini, soprattutto nei periodi come quello di Natale o nei Prime Day, in cui il quantitativo di ordini è superiore alla media.

In questo modo, però, Amazon si metterà in diretta concorrenza con i partner di lunga data come UPS e FedEx, che ad oggi gestiscono la maggior parte delle consegne in due giorni effettuate dagli utenti Amazon Prime.

La notizia ha già avuto un eco importante, ed infatti le azioni di UPS sono diminuite del 2,3% nella serata di ieri, mentre FedEx ha chiuso al -25.

Questo servizio potrebbe dare ad Amazon il controllo completo sulle consegne e lo smistamento degli ordini, che si tradurrà anche in una riduzione dei tempi tecnici.

A quanto pare la compagnia di Jeff Bezos starebbe lavorando a questa aggiunta da tempo, e lo starebbe testando negli Stati Uniti sotto il nome di “Seller Flex”, in vista dell’espansione a livello nazionale.

La mossa non coglierà certo di sorpresa coloro che seguono da vicino le vicende del gigante degli e-commerce, ed i rumor sono già presenti sul web da tempo. Non è però almeno al momento ipotizzabile un approdo anche in Europa.