Amazon - Google: è scontro per YouTube, non è più disponibile per Echo Show

E’ scontro tra. Tra le due società non corre buon sangue, e questa è cosa nota, ma negli ultimi tempi i rapporti si sono quanto mai irrigiditi. La goccia che potrebbe far traboccare il vaso però arriva direttamente dalle segnalazioni di alcuni utenti.

Nella giornata di ieri, infatti, YouTube ha misteriosamente smesso di funzionare su Amazon Echo Show, un assistente vocale del gigante degli e-commerce con schermo in grado di visualizzare informazioni e video.

Immediate sono arrivate le dichiarazioni delle due compagnie, che si sono incolpate a vicenda. Amazon ha affermato che Google ha bloccato YouTube su Echo Show “senza spiegazioni”, mentre Google ha risposto affermando che “l’user experience di YouTube su Ecco Show non soddisfava i requisiti”.

L’Echo Show, però, era in grado di riprodurre tutti quanti i filmati pubblicati sulla piattaforma, ma non includeva tutte le funzionalità previste dal client, come ad esempio la possibilità di iscriversi ai canali o accedere ai video raccomandasti.

Google, in una dichiarazione, ha affermato che “l’implementazione di YouTube su Amazon ecco viola i nostri termini del servizio, in quanto include un’esperienza utente limitata. Siamo stati in trattativa con Amazon per molto tempo, lavorando su un accordo per risolvere la questione”.

Amazon ha replicato affermando che “Google ha scelto di non rendere più disponibile YouTube su Echo Show, senza spiegazioni e senza preavviso. Non vi è alcuna ragione che possa spiegare questa decisione, che rappresenta un grosso danno per i nostri clienti”.