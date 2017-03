Amazon: in arrivo negozi fisici con la realtà virtuale?

A quanto pare i punti vendita al dettaglio dipotrebbero espandersi ben oltre i libri ed i generi alimentari. Secondo quanto riportato da alcune fonti al NYT, infatti, il gigante di internet potrebbe presto lanciarsi nel mondo degli elettrodomestici e mobili attraverso l’apertura di alcuni brand store con tanto di realtà virtuale.

In questo modo gli utenti potrebbero essere in grado di usare la realtà virtuale o aumentata per vedere, letteralmente, come uno degli elettrodomestici o mobili starebbe in casa, evitando quindi inutili spostamenti e fatiche.

Amazon starebbe valutando inoltre l’apertura di un negozio di elettronica in stile Apple Store, in cui chiaramente verrebbero venduti tutti i prodotti hardware del gigante di Seattle, tra cui gli Echo e tutto ciò che è compatibile con Prime Video.

Il Times però sottolinea più volte che questi piani potrebbero anche essere messi da parte da Amazon, qualora i dirigenti dovessero appurare che si tratti di investimenti non remunerativi, ma la filosofia della compagnia è più volte cambiata nel corso degli anni.