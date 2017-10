Amazon lancia il campanello smart per le consegne veloci?

Secondo quanto riportato oggi da CNBC, Amazon starebbe sviluppando un nuovo sistema per velocizzare ulteriormente le consegne. Il gigante di Seattle, infatti, sarebbe in trattativa con Phrame per sviluppare una custodia intelligente in grado di proteggere le chiavi delle auto.

Il sito osserva che le persone potrebbero sbloccare da remoto questa custodia, per dare ai corrieri la possibilità di consegnare i pacchi direttamente nel bagagliaio delle vetture.

Il partner, attraverso la documentazione pubblicata sul proprio sito web, osserva che gli utenti saranno in grado di dare accesso illimitato ai corrieri che supporteranno questo nuovo tipo di consegna.

Ma non è tutto, perchè Amazon vorrebbe anche andare oltre, e secondo lo stesso sito starebbe sviluppando un campanello intelligente che potrebbe dare agli stessi fattorini l’accesso una tantum alle abitazioni per consegnare il pacco acquistato.

E’ chiaro che uno scenario del genere per Amazon potrebbe diventare estremamente interessante, in quanto ridurrebbe la quantità di pacchi persi o rubati, che purtroppo rappresentano un problema per tutti i tipi di consegna.