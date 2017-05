Amazon lancia in Italia Pantry: il negozio per i prodotti quotidiani

ha annunciato il lancio in Italia di, il negozio per i prodotti quotidiani che permetterà agli utenti di fare la spesa direttamente dal PC.

Il negozio abbraccia diverse categorie di prodotti: alimentari e bevande, cura della casa, cura della persona e bellezza, cura ed alimentazioni di bambini e cibo per animali, ed è accessibile in esclusiva dai clienti Prime. Il costo di spedizione per i pacchi Pantry è di 3,99 Euro per ogni scatola.

Come si può leggere nella descrizione ufficiale, “Amazon Pantry è un negozio dove gli iscritti a Prime possono acquistare migliaia di prodotti, dagli alimentari ai prodotti per la cura della persona, dal cibo per gli animali ai prodotti per la pulizia della casa e tanto altro.

Puoi fare la spesa settimanale comodamente da casa e fartela consegnare per €3,99. Oltre alla vasta gamma di prodotti disponibili, Amazon Pantry offre prezzi molto vantaggiosi e offerte”.

La nuova sezione è accessibile attraverso questo indirizzo.