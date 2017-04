Amazon: negli USA gli ordini si pagano in contanti

ha annunciato un’importante novità per gli utenti americani. Si tratta di, un nuovo servizio che permetterà ai clienti di pagare in contanti presso i migliaia di negozi fisici che il rivenditore di Jeff Bezos possiede in tutto il territorio americano.

Il funzionamento sarà molto semplice: al momento del pagamento, gli utenti dovranno presentare un codice a barre, che o dovrà essere stampato o, in alternativa, potrà essere anche mostrato attraverso uno smartphone. Il servizio è accessibile per gli ordini di un minimo di 15 Dollari e massimo 500 Dollari, e non prevede alcuna tassa per le transazioni.

Amazon potrebbe presto espandere Amazon Cash anche agli ordini consegnati a casa, allo scopo di ottenere la fiducia di tutti quei (pochi) clienti che ancora non si fidano di pagare attraverso carte di credito o ricaricabili sul gigante degli e-commerce. Al momento questa feature è disponibile solo negli Stati Uniti, ma si tratta sicuramente di una novità di rilievo, che potrebbe aprire le porte ad un nuovo mercato.