Amazon: un negozio dedicato ai prodotti artigianali del Piemonte

Piacevole sorpresa per gli utenti italiani di. Il colosso di, ha annunciato questa mattina l’apertura di un negozio dedicato ai prodotti artigianali del Piemonte, che spaziano dall’abbigliamento ai vini e bevande, passando per articoli d’arte e per la casa.

Come si legge nella nuova pagina, raggiungibile a questo indirizzo, Amazon ritiene il Piemonte una “terra di luoghi reali che diventano anche luoghi del cuore, resta ad aspettarti anche quando non ci sei per un percorso sensoriale di colori, profumi e sapori. Ma non solo: storia, arte, cultura, tradizione, luoghi riconosciuti patrimonio UNESCO fanno da cornice alla creatività artigianale piemontese di eccellenza che, talvolta, sconfina nell’arte e si spinge anche nel futuro”.

Questo progetto è stato reso possibile grazie ad una partnership stretta con UnionCamere Piemonte ed altri enti locali.

Nel corso delle prossime settimane, probabilmente, i gestori provvederanno ad aggiungere altri prodotti al catalogo.

Questa espansione arriva a circa due anni dall'inaugurazione del negozio dedicato al Made in Italy.