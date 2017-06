Amazon: un negozio per gli animali da 180 mila prodotti

Amazon entra in un altro settore. Il gigante degli e-commerce, infatti, ha annunciato l’apertura di un negozio online da 180 mila prodotti e dedicato interamente agli animali domestici. Gli utenti saranno in grado di acquistare prodotti per cani, gatti, uccelli, cavalli, rettili, anfibi, pesci, animali acquatici e da fattoria.

Non è tutto, perchè sono presenti anche tutti i prodotti occorrenti per la cura degli animali, i giocattoli ed accessori hi-tech, tra cui occhiali per cani.

Amazon ha stretto accordi con circa 800 aziende, tra cui figurano ovviamente anche quelle più blasonate. Francois Saugier, vicepresidente EU di Amazon Marketplace, ha affermato che “si tratta di un'opportunità per i rivenditori e le piccole medie imprese italiane per raggiungere un numero maggiore di clienti, siamo felici di poter supportare le piccole e medie imprese e dar loro gli strumenti per sviluppare il loro business".

Per tutti gli amanti, Amazon ha anche aperto un concorso su Facebook: basterà postare la foto del proprio animale accompagnata dall’hashtag #AmazonPetstar. Il termine ultimo è il 17 Luglio.