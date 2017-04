Amazon ora permetterà alle terze parti di utilizzare il suo microfono Echo

Ora le terze parti potranno direttamente utilizzare gli altoparlanti Amazon per migliorare l'esperienza d'uso di Alexa e accelerare notevolmente i tempi di sviluppo.

Già adesso Amazon permette alle altre compagnie di installare Alexa, l'assistente vocale di Amazon Echo, nei propri device. Ora queste potranno fare richiesta per rendere i propri dispositivi direttamente dotati del sofisticatissimo microfono della compagnia leader nel settore dell'e-commerce. Cosa non banale visto che è dotato di sei microfoni e di un software in grado di recepire alla perfezione i comandi impartiti dagli utenti, ottimizzando al meglio l'esperienza d'uso.

Si prevede che questa apertura alle terze parti permetterà di accelerare notevolmente lo sviluppo dei device dotati di Alexa: invece di dover sviluppare autonomamente il proprio microfono, ora le case produttrici che usano Alexa potranno direttamente usare il microfono di Amazon, risparmiando parecchio tempo e permettendo una diffusione maggiore dell'assistente vocale.