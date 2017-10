Amazon porta la sezione Made in Italy anche sulla versione spagnola

La vetrinacompie due anni e in questa occasione aggiunge un’ulteriore opportunità di vendita al di fuori dell’Italia per tutti gli artigiani e i venditori italiani che ne fanno parte.

Da oggi le botteghe che vendono attraverso Made in Italy avranno un negozio dedicato su Amazon.es, che va ad aggiungersi a quelli già presenti su Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.com e Amazon.co.jp.

In questi due anni, 800 botteghe artigianali hanno scelto di vendere nella vetrina Made in Italy su Amazon con più di 60.000 prodotti interamente realizzati in Italia. Dal lancio ad oggi gli artigiani hanno venduto all’estero il 58% di tutto il fatturato realizzato tramite Amazon, principalmente in Germania e nel Regno Unito, che si rivelano essere i Paesi più ricettivi per i prodotti artigianali italiani. In questo modo, il fatturato di Made in Italy ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno con un +86%.

E da oggi, con l’apertura della vetrina dedicata su Amazon.es, i clienti avranno l’opportunità di acquistare e di ricevere direttamente i migliori prodotti provenienti dalle oltre 300 botteghe artigiane italiane che, attraverso il Marketplace di Amazon, hanno aperto le proprie porte a milioni di clienti Amazon.es. Tra più di 35.000 prodotti delle botteghe artigianali presenti in Made in Italy che vendono su Amazon.es figurano mobili, tappeti, capi in pelle, gioielli, oltre a ceramiche, prodotti per l’infanzia, sculture, stampe e quadri realizzati da artisti italiani. Saranno disponibili inoltre le specialità enogastronomiche locali presenti nella categoria Made in Italy Gourmet. I clienti di Amazon.es potranno trovare le caratteristiche peculiari dei prodotti, con la descrizione delle tecniche utilizzate dall’artigiano.