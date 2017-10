Amazon potrebbe presto lanciare una propria linea di abbigliamento sportivo

Secondo una relazione di, il colosso dista discutendo con alcuni dei più grandi fornitori di abbigliamento sportivo al mondo per lanciare il proprio marchio di abbigliamento sportivo.

Amazon starebbe lavorando con molti famosi produttori e fornitori di abbigliamento sportivo per sfidare i giganti giapponesi già prevalenti nell'industria competitiva dell'abbigliamento sportivo. Secondo i rapporti, il progetto è ancora nelle prime fasi, finora Amazon non ha firmato accordi a lungo termine ma ha iniziato a lavorare ordinando piccole spedizioni di prodotti. Nel mese di agosto, i primi articoli sono stati ricevuti da Amazon.

Uno dei suoi fornitori è il produttore taiwanese: “Makalot Industrial Co.” noto per la produzione di abiti venduti da Uniqlo, Gap e Kohl's. L'altra azienda taiwanese è molto più interessante: ”Eclat Textile Co.” che produce anche abbigliamento per Nike, Lululemon e Under Armour.

Bloomberg riferisce inoltre che Amazon normalmente non cerca di creare i propri prodotti ma quando ritiene che vi sia un divario nel suo inventario in termini di prodotti che i consumatori desiderano di solito, allora guarda alla produzione in proprio della merce.

Poiché alcune marche non vendono i propri prodotti su Amazon, l'obiettivo del gigante di Jeff Bezos è offrire anche questi prodotti ai propri clienti, affinché essi possano comprare sempre su Amazon e non altrove.