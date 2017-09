Amazon presenta il nuovo Fire HD da 10 pollici con Alexa

ha da poco annunciato una nuova versione, rinnovata, del proprio tablet. Si tratta del, un tablet con schermo da 10,1 pollici con risoluzione di 1080p, il primo della gamma ad includere un pannello come questo.

Le novità non finiscono certo qui, ma riguardano anche il prezzo: soli 150 Dollari, 80 Dollari in meno rispetto al precedente entry-level, di 230 Dollari.

Le spedizioni del Fire HD 10 partiranno l'11 Ottobre.

Ma veniamo alle specifiche tecniche. Il tablet include un professore quad-core, una prima assoluta, a fronte di un miglioramento delle velocità del 30% e della batteria, che ora è in grado di garantire un’autonomia di dieci ore (rispetto alle otto precedente). I due altoparlanti includono anche il supporto Dolby Atmos. Altra novità è rappresentata dalla memoria interna, da 32 gigabyte, il doppio rispetto al predecessore, ma comunque espandibile fino a 256 gigabyte tramite microSD.

A livello software, è presente una versione modificata di Android, che include delle novità molto interessanti. La prima, battezzata For You, è caratterizzata da un avvio dinamico delle applicazioni, da cui si accede dalla schermata iniziale: basterà scorrere verso destra per visualizzare le ultime app avviate e le ultime attività (inclusa la lettura di libri, la visione di film, o la musica ascoltata).

Scorrendo verso il basso, invece, si accederà alla funzione “Try this Next”, che suggerisce applicazioni, libri, film, spettacoli ed altri elementi da acquistare ovviamente su Amazon.

Altra novità, e questa volta è molto importante, è rappresentato da Alexa. L’assistente vocale può essere attivato e disattivato tramite un pannello di controllo e, quando abilitato, può essere utilizzato a mani libere, e consente anche di controllare qualsiasi dispositivo ad esso associato, grazi e ad Echo Show.

Il Fire HD 10 è disponibile in nero, blu, e rosso; sul sito di e-commerce possono anche essere acquistate delle cover extra a 40 Dollari.

Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il tablet non è disponibile in Italia.