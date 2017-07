Amazon presenta "The Hub", l'armadio per le consegne per condomini

ha già lanciato da tempo degli armadietti montati nei luoghi pubblici in cui è possibile ricevere i pacchetti, ma oggi ha annunciato un nuovo servizio, rivolto agli edifici residenziali e condomini.

Si chiama “The Hub” ed è riservato a condomini e complessi abitativi, ad uso esclusivo per coloro che vi abitano. Una volta installato, è possibile utilizzarlo per ricevere pacchi da parte non solo del gigante degli e-commerce, ma anche da altri siti web, rivenditori, amici e parenti.

L’Hub è destinato a risolvere molti problemi, non solo da parte dei residenti che non saranno più costretti a restare per forza a casa per ricevere i pacchi, ma anche dei corrieri, che dal loro canto non dovranno fare altro che porre i pacchetti nello scompartimento dedicato, senza effettuare chiamate ai destinatari o cercare l’abitazione. Inoltre, "The Hub” è sempre raggiungibile, aperto e sicuro. Per accedervi, basta digitare il codice di accesso attraverso il pannello touch montato.

L’armadio può essere personalizzato a livello di colori, ed è largo circa 1,8 metri.